В Мытищах с отчетным концертом выступит студия «Акапелла»
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В Мытищах 19 мая с отчетным концертом выступит студия «Акапелла». Новую программу представят в центре культуры «Подмосковье», передает пресс-служба администрации городского округа.
В репертуаре: детские, эстрадные, народные песни в современной обработке.
Начало выступления в 13:30.
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