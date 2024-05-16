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В Мытищах с отчетным концертом выступит студия «Акапелла»

Культура

Фото - © Медиасток.рф

В Мытищах 19 мая с отчетным концертом выступит студия «Акапелла». Новую программу представят в центре культуры «Подмосковье», передает пресс-служба администрации городского округа. 

В репертуаре: детские, эстрадные, народные песни в современной обработке. 

Начало выступления в 13:30. 

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.