В Мытищах прошли торжества в честь Общероссийского дня библиотек

В честь Общероссийского дня библиотек и в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» в городском округе Мытищи состоялось торжественное мероприятие, посвященное работникам библиотек, сообщили в пресс-службе округа.

Этот праздник, отмечаемый ежегодно, является напоминанием о важной роли библиотек в жизни общества, их вкладе в сохранение культурного наследия и просвещение граждан.

История библиотечного дела в Мытищах насчитывает более века. В 1907 году была открыта первая библиотека, ставшая центром культурной и образовательной жизни для местных жителей. С тех пор библиотеки Мытищ прошли долгий путь развития, адаптируясь к меняющимся потребностям общества, но неизменно оставаясь хранителями знаний и источником вдохновения для многих поколений.

В мероприятии приняли участие первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов, исполнительный секретарь местного отделения партии Анжелика Бутенко, члены политического совета партии «Единая Россия» Ирина Данишевская и Анастасия Мартынова.

Андрей Гореликов поздравил сотрудников библиотек с профессиональным праздником и пожелал им творческих успехов, новых читателей и благополучия.

«В эпоху цифровых технологий библиотеки остаются востребованными и любимыми местами для многих людей. Мы ценим труд работников библиотек, которые делают все возможное для того, чтобы книги были доступны для всех, кто хочет читать и учиться», — сказал он.

В рамках мероприятия состоялось награждение лучших сотрудников библиотек, которые были отмечены за свой профессионализм, творческий подход к работе и преданность своему делу. Им были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.

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