В Мытищах прошел заключительный этап конкурса чтецов

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21 апреля в Мытищах во Дворце культуры «Яуза» состоялись финальные очные слушания традиционного конкурса чтецов «Басни вслух», одного из самых востребованных среди жителей Мытищ, Пушкино, Ивантеевки, Королева и Москвы, передает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие басенники от 6 до 70 лет. Каждый из них был по-своему уникален, интересен, красноречив и артистичен, но до финала дошли только 46 лучших из лучших.

Итоги VIII конкурса чтецов «Басни в слух» подвели в четырех возрастных категориях, в каждой определены победители и призеры.

С результатами конкурса можно будет ознакомиться на официальных ресурсах ДК «Яуза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.