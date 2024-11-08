В Мытищах прошел мастер-класс для детей и родителей по изготовлению осенних поделок

В рамках партийного проекта «Крепкая семья» в библиотеке мытищинского поселка Дружба прошел мастер-класс. Дети совместно с родителями приняли участие в мастер-классе по изготовлению осенних поделок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В результате творческой деятельности ребенка обогащается его внутренний мир, развиваются фантазия, воображение и творческий вкус. К тому же ребятам необходимо общение со сверстниками.

Дети должны учиться играть в команде, слышать других и уметь проявлять себя. А для родителей это возможность подарить ребенку самые яркие и положительные эмоции, а также дать ему возможность получить какой-то новый опыт или навык.

«Участие ребенка в мастер-классе дает шанс приобрести своё хобби и есть вероятность того, что оно может перерасти в будущем в профессиональную деятельность», — сказала местный координатор проекта Анастасия Мартынова.

Такие мероприятия стимулируют интерес к культуре и искусству, помогая детям открыть для себя новые горизонты и возможности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.