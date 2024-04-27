В Мытищах прошел концерт вокальной студии «Серебряные голоса»

Юные артисты порадовали зрителей своими лучшими творческими номерами. Прозвучали песни на русском языке, а также на итальянском и английском. Зрители с восторгом аплодировали вокалистам, исполнившим известную песню «Черный кот», которую композитор Юрий Саульский написал на стихи Михаила Танича еще в 1963 году.

Перед началом концерта с приветственным словом к зрителям и участникам обратилась руководитель вокальной студии Лилия Морозова. Она поздравила своих воспитанников с праздником и выразила благодарность их родителям, а также пожелала своим подопечным творческого процветания и новых успехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.