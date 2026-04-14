В Мытищах прошел фестиваль «Стань лучшим» в ЦК Подмосковье

Ежегодный фестиваль-смотр «Стань лучшим» прошел 11 апреля в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах. В нем выступили вокальные коллективы и солисты клубных формирований учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене центра культуры прозвучали лучшие концертные номера участников. Артисты продемонстрировали профессиональный рост и творческие достижения за прошедший год. Яркие выступления и искренние эмоции создали в зале атмосферу настоящего праздника музыки.

Зрители тепло принимали каждый номер, отмечая высокий уровень подготовки самодеятельных исполнителей.

«Этот фестиваль вновь доказал: в нашем ЦК «Подмосковье» есть невероятные таланты, готовые покорять любые вершины», — отметили организаторы.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее подчеркивала, что в учреждениях культуры работают хранители традиций и создатели новых идей, которые делают жизнь жителей ярче и насыщеннее. В прошлом году в ЦК «Подмосковье» провели ремонт концертного зала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.