В Мытищах представили премьеру спектакля «Тетка Чарлея»

Предпремьерный показ комедии «Тетка Чарлея» прошел 4 марта в театре кукол «Огниво» имени С. Железкина в Мытищах. Спектакль для взрослой аудитории поставили с тонким английским юмором и неожиданными перевоплощениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комедию представили в формате кукольного спектакля, что является редкостью для подобных театров. Зрителям показали историю с яркими актерскими работами и элементами классического английского юмора.

«Мы выбрали эту постановку, потому что пьесы в кукольных театрах — большая редкость. Кроме того, сейчас важно дать зрителям возможность отдохнуть и немного повеселиться», — отметил художественный руководитель театра, заслуженный артист России Алексей Гущук.

Постановка комедии была давней мечтой директора театра «Огниво». Режиссер-постановщик Петр Васильев рассказал, что сначала команда сомневалась в выборе материала, однако в итоге решила реализовать идею.

«В основе комедии лежит мысль, что человек сам кузнец своего счастья и несчастья. Иногда мы усложняем простые вещи, избегая очевидных решений. Одна маленькая ложь порождает другую, и выпутаться становится сложно», — подчеркнул Петр Васильев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.