В Мытищах отметили 15-летие коллектива «Магия танца»

Танцевальный коллектив «Магия танца» отпраздновал 15-летие в культурно-информационном центре «Леонидовка» в Мытищах. Ансамбль объединяет взрослых танцоров, в том числе представителей старшего поколения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре «Леонидовка» прошел праздник в честь 15-летия коллектива «Магия танца». Под руководством педагога Елизаветы Беловой взрослые участники осваивают разные направления бальной хореографии — от классического венского вальса до танго и латиноамериканских танцев.

За годы работы ансамбль приумножил свои достижения. Его участники регулярно становятся лауреатами хореографических конкурсов и активно участвуют в культурной жизни городского округа.

«Мы точно знаем, что коллектив за это почтенное время стал как одна большая, дружная семья. Сегодня он продолжает развиваться, помогая участникам не только освоить искусство танца, но и поддерживать физическую форму, находить новых друзей и сохранять активный образ жизни», — отметила директор центра Татьяна Ежова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.