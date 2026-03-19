В Мытищах открыли выставку «Крымская весна» в музее

Выставка «Крымская весна», приуроченная ко Дню воссоединения Крыма с Россией, открылась 18 марта в Мытищинском историко-художественном музее. В экспозиции представлены пейзажи Владислава Скока и репродукции работ Марины Лазаревой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Мытищинском историко-художественном музее начала работу выставка «Крымская весна». Посетители могут увидеть крымские пейзажи художника Владислава Скока, а также репродукции работ Марины Лазаревой из цикла «Крымский альбом. Возвращение».

«Крым всегда вдохновляет, является излюбленным местом живописных и графических пленэров, творческих поездок художников разных направлений. У каждого автора свой стиль, техника, любимые места и история. С Крымом связано огромное наследие мастеров отечественного изобразительного искусства — Айвазовского, Куинджи, Шишкина, Васильева, советских живописцев и графиков», — отметили организаторы.

«Эта выставка проводится ежегодно с момента присоединения Крыма к Российской Федерации. Крым всегда был источником вдохновения для художников. В нашем собрании много работ, посвященных этому удивительному месту. Оно привлекает творцов на протяжении многих поколений», — отметила главный хранитель историко-художественного музея Софья Бабайкина.

Выставка будет работать до 22 марта. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.