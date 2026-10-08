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В Мытищах открыли прием заявок на литературную премию «Зодчий»

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Мытищ объявило прием заявок на литературно-художественную премию имени Дмитрия Кедрина «Зодчий». Подать работы можно с 7 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Мытищах начался прием заявок на литературно-художественную премию имени Дмитрия Кедрина «Зодчий».

«На конкурс принимаются книги, сборники и брошюры, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные в литературно-художественных журналах. Срок публикации представленных работ не должен превышать трех лет до даты проведения конкурса», — отметили организаторы.

Премию присуждают в трех номинациях: — за достижения в области поэзии, прозы и распространение творческого наследия Дмитрия Кедрина; — за высокохудожественные литературные произведения, получившие широкое общественное признание; — за творческие достижения и заслуги в сохранении и развитии культурных традиций городского округа Мытищи, а также поддержку культуры и искусства округа.

Заявки принимают с 7 октября по 7 ноября по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1.

С положением о премии можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Мытищи Московской области (приложение к № 6460).

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