В Мытищах открылась выставка, посвященная 80-летию Победы

Два десятка выставок прошло здесь уже в рамках пространства для талантливой молодежи «Импульс.Арт». Открывшаяся двадцать первая выставка под названием «Импульс.Арт. Помни их имена» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующая сектором по работе с молодежью Анастасия Токмакова рассказала, что уникальность экспозиции в том, что кроме демонстрации собственных творческих работ участники получили редкую возможность поделиться историческими артефактами: памятными вещами, предметами военных лет, фронтовыми письмами и фотографиям.

«Сделана она из четырех блоков. Один из них — это квартира в мирное довоенное время, второй — школьный класс того же времени. Комната номер три — квартира после артобстрела, четвертая комната — блиндаж, военный штаб. Все это создавалось собственными силами при участии волонтеров Подмосковья, сотрудников молодежного центра, а также неравнодушных жителей округа. Очень помог нам полковник запаса, депутат окружного совета депутатов, Почетный гражданин городского округа Мытищи Вячеслав Алексеевич Муравьев, который тоже предоставил нам некоторые вещи из своей коллекции», — сказала Анастасия.

Патефон, старые печатная и швейная машинки, самовар, видавшая виды гитара, ордена, медали, письма, фотографии, старинная мебель создают атмосферу почти вековой давности, оживляя историю. И вместе с тем передают трагедию военного времени и напоминают нынешнему поколению о ценности мира.

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