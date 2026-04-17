В Мытищах откроют выставку «Без срока давности» 18 апреля

Выставка «Без срока давности», посвященная Дню памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, пройдет 18 и 19 апреля в МФЦ городского округа Мытищи. Экспозицию подготовили сотрудники Центрального государственного архива Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Передвижная историко-документальная выставка рассказывает о военных преступлениях нацистов и трагедии мирного населения на территории Подмосковья в годы Великой Отечественной войны. Проект позволяет жителям познакомиться с подлинными архивными материалами без поездок в специализированные учреждения.

«Передвижная выставка не ждет посетителей в одном месте — она сама отправляется к людям. Благодаря этому формату удается охватить гораздо большее число зрителей, которые смогут познакомиться с подлинными историческими документами без дальних поездок», — отметили в министерстве.

В экспозиции представлены фотографии, архивные документы и свидетельства о геноциде советского народа, дневники и воспоминания участников войны, листовки военного времени, материалы о деятельности партизанских отрядов, а также документы фонда Московской областной чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Особое внимание уделено судьбам детей войны.

Выставка будет работать в МФЦ по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 32/2, с 10:00 до 16:00. Электронная версия экспозиции размещена на сайте профильного министерства.

Федеральный проект «Без срока давности» инициировало в 2018 году Поисковое движение России при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Московская область присоединилась к проекту в 2020 году.

