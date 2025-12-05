В Мытищах наградили мастеров федоскинской фабрики к 230-летию промысла

Торжественное мероприятие в честь 230-летия федоскинской лаковой миниатюры прошло 4 декабря на фабрике «Федоскино» в городском округе Мытищи, где лучших мастеров наградили за вклад в развитие промысла, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В актовом зале фабрики «Федоскино» в Мытищах 4 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 230-летию народного художественного промысла. Лучших работников предприятия наградили за достижения и вклад в развитие лаковой миниатюры.

В церемонии приняли участие заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, председатель совета депутатов Андрей Гореликов, а также руководители и акционеры фабрики. Коллективу и руководству предприятия вручили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Одной из награжденных стала старейший художник фабрики Нина Кузнецова, посвятившая промыслу более 70 лет. На фабрике работают свыше 100 мастеров, среди которых 20% — молодые специалисты. Здесь сохраняются трудовые династии и традиции передачи мастерства.

Федоскинская лаковая миниатюра известна уникальной технологией и художественной школой. За год фабрика выпускает около 1,5 тысячи изделий, которые пополняют коллекции и музеи по всему миру. Сейчас в музее «Новый Иерусалим» проходит выставка, посвященная промыслу, которая продлится до 24 мая следующего года.

Рост интереса к народным промыслам способствует увеличению туристического потока: в 2025 году фабрику в Мытищах посетили более 10 тысяч туристов.

