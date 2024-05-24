В Мытищах хореографический ансамбль «Подмосковье» отметил юбилей

«Зрители увидели лучшие танцевальные номера коллектива, среди которых были и народные танцы, принесшие ансамблю гран-при на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах», — сообщили в пресс-службе округа.

Также творческий подарок ансамблю преподнесли выпускники 2017 года.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

Также Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона