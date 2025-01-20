В Мытищах для долголетов выступила вокальная группа «Созвучие»

Участники «Активного долголетия» живут насыщенной жизнью. Они не только занимаются в различных студиях, узнают много полезного на лекциях, дискуссиях и экскурсиях, готовят мероприятия, но и сами становятся зрителями всевозможных представлений. К ним в гости приходят вокалисты и творческие коллективы.

В этот раз в программе от «Созвучия» звучали колядки, щедровки, засевание, проводилось подблюдное гадание, играли в игры, танцевали. Активисты узнали много нового о святочных традициях.Такие мероприятия, как музыкально-обрядовые программы, вносят огромный вклад в поддержание душевного равновесия и благополучия участников программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.