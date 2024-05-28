В Мытищах 30 мая откроется выставка творческих работ «Чудесная страна»

В Мытищинской галерее искусств 30 мая начнется выставка «Чудесная страна», на которой представят творческие работы учащихся художественных школ, школ искусств и студий городского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке представят более 200 работ юных художников. Гости смогут увидеть работы, выполненные в жанрах живописи, графики, масляной пастели, скульптуры, декоративного панно, бумагопластики и в других творческих направлениях.

Выставка завершится 30 июня 2024 года. Вход свободный.

Мытищинская галерея искусств — это крупный центр культуры и искусства в Подмосковье, направлением которой является выставочная деятельность, формирование коллекций произведений искусства различных жанров, поиск новых талантов. Организация уделяет большое внимание выставкам русских промыслов и проводит в том числе мастер-классы для детей.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.