В Мытищах 21 февраля проведут военно-историческую реконструкцию

Военно-историческая реконструкция «На острие главного удара» пройдет 21 февраля в Военно-патриотическом музее Московской области в городском округе Мытищи. Мероприятие посвятят подвигу бойцов и командиров Первой гвардейской танковой армии генерала М. Е. Катукова в Висло-Одерской операции и приурочат ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 10:00 до 15:00 на территории музея будут работать интерактивные площадки и мастер-классы для всей семьи. Гости смогут познакомиться с историческими материалами и тематическими экспозициями.

Военно-историческая реконструкция начнется в 13:00. Организаторы воссоздадут события Висло-Одерской стратегической наступательной операции, чтобы передать атмосферу героического прошлого страны.

Вход на мероприятие бесплатный, однако требуется приобрести билет на территорию музея. Билеты доступны на официальном сайте Военно-патриотического музея Московской области, их рекомендуют покупать заранее. Адрес: Московская область, г. о. Мытищи, деревня Шолохово, строение 89А. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.