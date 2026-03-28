В музыкальных школах Реутова с успехом прошли отчетные концерты

27 марта на базе учреждений дополнительного образования прошли масштабные отчетные концерты. Мероприятия, ставшие итогом учебного периода, развернулись на площадках Детской музыкальной школы № 1 на улице Новой и Детской музыкальной школы № 2 на улице Некрасова, собрав полные залы зрителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Программа выступлений отличалась жанровым разнообразием и высоким уровнем исполнительского мастерства. Воспитанники обеих школ продемонстрировали свое искусство исполнив как классические произведения, так и современные композиции. Концерты были приурочены к Всероссийской акции «Ночь театрального искусства». Всего в творческих вечерах приняли участие более 130 юных музыкантов и вокалистов, которые показали блестящие результаты обучения.

Особое звучание и торжественность прошедшим мероприятиям придало существенное обновление материально-технической базы учреждений. Высокое качество исполнения стало возможным благодаря тому, что для музыкальных школ Реутова были закуплены новые современные инструменты.

Такая поддержка делает культуру доступнее и престижнее для молодежи, позволяя юным жителям наукограда оттачивать мастерство на инструментах профессионального уровня.

