В музее Коломны пройдет программа для туристов на майских праздниках

Музейный кластер «Коломенский посад» подготовил для жителей и гостей Коломны большую экскурсионную и развлекательную программу на майские каникулы, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В музеях «Калачная», «Коломенская пастила», «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», «Шелковая фабрика», Дом Сурановых посетителей будут ждать квест на коммунальность, экскурсия по городу на советской «копейке», путешествие во времени в 1890 год, мастер-классы современных художников, вкусные угощения, занимательные прогулки по купеческой Коломне и многое другое.

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» приглашает принять участие в квесте на коммунальность и в экскурсии по достопримечательностям Коломны. Посетители погрузятся в атмосферу 1960-х годов прошлого века и смогут почувствовать себя обитателями коммунальной квартиры. Гостям предложат тот самый «Чай со слоном» или обед в стиле советской кухни: сосиски с отварным картофелем, соленьями и зеленым горошком. А после посещения музея-резиденции можно будет отправиться на экскурсию на раритетных «Жигулях». Маршрут пройдет по местам Коломны, где сохранились архитектурные здания в стиле конструктивизма.

В музее-лаборатории «Шелковая фабрика» гостей познакомят с историей шелкоткачества Коломны, расскажут, почему на рубеже XVIII–XIX веков ее называли «русским Лионом», сколько шелковых фабрик работало на территории города. На выставке «Из тряпья золото» представлено 30 художественных работ 19 дизайнеров, художников и ремесленников, созданных по мотивам коломенского наследия. Это оригинальные предметы одежды из шелка, авторские изделия домашнего декора, художественные композиции и арт-объекты. Вход на выставку свободный. А с 30 апреля по 11 мая в музее пройдут творческие мастер-классы и лекции участников выставки.

На экскурсию в купеческую Коломну конца XIX века приглашает дом Сурановых — первый в России дом живой истории, который предлагает погружение в жизнь и быт Коломенского посада на момент 1890 года. Гостей встретит один из обитателей Дома Сурановых — гувернантка, горничная или дядька-денщик — и проведет по всем комнатам, расскажет о традициях семьи и особенностях купеческого быта. Также посетителей ждут угощения, приготовленные в печи по рецептам из поваренной книги Сурановых.

Музей истории со вкусом «Коломенская пастила» приглашает на «Персидский марш» — новую программу, которая объединила традиционное коломенское лакомство с восточной сказкой. Гости узнают, как создавалась настоящая коломенская пастила и как персидский шах Насер ад Дин оказался в Коломне, а также примут участие в восточных играх, чтении восточной поэзии и продегустируют коломенскую пастилу с восточными нотками во вкусе.

На экскурсии в музее «Калачная» посетителей угостят чаем и свежевыпеченными горячими калачами с маслом, которые пекут по рецепту XIV века. Здесь также можно попробовать папушники, хлеб смесной и хлеб первопроходцев, крендели, бублики и особый пятницкий калач. Ведущие театрализованного представления расскажут про уникальные хлебобулочные артефакты, которые стали символами Коломны.

Музей-навигатор поможет составить удобную программу посещения всех выбранных вами музеев «Коломенского посада» и предложит экскурсии по городу. Экскурсоводы музея познакомят гостей с историей Коломенского посада, Коломенского кремля или проведут по купеческой Коломне конца XIX века экскурсионным маршрутом «1890». Кроме того, при оформлении «Единого билета» в музеи Коломенского посада можно получить скидку на меню в литературном кафе «Лажечников» и на ароматный кофе в кофейне.

Для участия в экскурсиях и программах необходима предварительная запись по телефону 8 (800) 350-79-08 или на сайте.

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