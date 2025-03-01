В музейно-выставочном центре Серпухова открылась выставка «Путешествие по России»

«Путешествие по России»: юбилейная выставка, приуроченная к юбилею Натальи Ратмировой, руководителя и преподавателя художественной студии «Солнечный круг». Выставка, которую открыли в музейно-выставочном центре Серпухова, стала ярким событием, представившим около 140 работ самой Натальи и ее учеников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Экспозиция отражает многолетние путешествия художницы по России. Пейзажи, написанные самой Натальей Ратмировой, дополнили работы юных талантов, созданные по впечатлениям от их совместных выездных пленэров. Вместе они работали над картинами на реке Оке, в Сергиевом Посаде, в музеях-заповедниках Поленово и Абрамцево. Дети, вдохновленные рассказами преподавателя и собственными путешествиями, запечатлели красоту родных просторов на своих полотнах.

«Моя выставка называется „Путешествие по России“, и она отражает мою глубокую любовь к нашей стране. Россия настолько богата и разнообразна, что изучать её красоты можно всю жизнь, посещая как известные достопримечательности, так и самые скромные уголки. Именно поэтому я выбрала Россию темой своего творчества — путешествия и впечатления помогают мне наиболее точно передать мои чувства и эмоции в моих работах», — поделилась Наталья.

Презентация прошла в теплой и праздничной атмосфере. Ученики студии «Солнечный круг» поздравили свою преподавательницу яркими танцевальными номерами, стихотворениями и песнями. В ответ Наталья Ратмирова, привезшая подарки из Астрахани, поблагодарила своих учеников за усердие и преданность искусству. Завершилось мероприятие чаепитием и обсуждением представленных работ.

«Солнечный круг», основанный Натальей Ратмировой в 2011 году, насчитывает сегодня 46 учеников. За 14 лет существования студия провела множество выставок, демонстрируя не только художественные работы, но и результаты активной театральной деятельности. Коллектив студии регулярно принимает участие в фестивале кукольных театров, представляя самодельные декорации, кукол и костюмы, созданные детьми. Это ещё раз подчёркивает многогранность талантов, воспитываемых в студии «Солнечный круг» под руководством Натальи Ратмировой.

Посещение выставки возможно лицами любого возраста, мероприятие проходит под возрастным ограничением 0+

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.