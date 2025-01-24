В музеях Подмосковья пройдут мероприятия в Татьянин день

25 и 26 января в государственных музеях Московской области состоятся мероприятия, приуроченные к празднику студентов и не только. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Так, в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“», Пушкинский г. о., в 15:00 гостей ждет концерт Владимира Герца и концертно-вокального братства «Московские солисты» «Безумно я люблю Татьяну» в пространстве выставки «Поэзия мурановских пейзажей. Времена года». Также, в этот день действует акция — бесплатный вход в усадебный парк студентам и всем Татьянам. Необходимо предъявить подтверждающий документ.

Музей-заповедник П. И. Чайковского, г. о. Клин, проведет интерактивную программу «Бал Татьяны Лариной», участники которой смогут погрузиться в атмосферу XIX века, узнать историю создания оперы «Евгений Онегин», освоить бальный этикет и научиться танцам того времени. Бал пройдет на пространстве выставки «Пушкиниана Чайковского». Вход в музеи и на выставки для студентов бесплатный по предъявлению студенческого билета.

В День студента музей «Новый Иерусалим» сделает бесплатным вход на постоянную экспозицию и выставку «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» для студентов (при предъявлении студенческого билета) и для всех Татьян (при предъявлении удостоверения личности).

В День российского студенчества вход на территорию музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» и посещение экспозиций для учащихся дневных и вечерних отделений вузов, техникумов и профессиональных колледжей или обладательниц имени Татьяна будет бесплатным. Для этого в кассе необходимо предъявить студенческий билет или документ, удостоверяющий личность (для Татьян).

Серпуховский историко-художественный музей 25 января отмечает 180-летний юбилей Анны Васильевны Мараевой, женщины, положившей начало коллекциям музея. В этот день состоится презентация выставки «Вечный капитал Анны Мараевой», посвященной основательнице музейного собрания. Начало в 14:00. Также в этот день в 15:30 пройдет презентация цикла изданий Серпуховского музея.

Костюмированная экскурсия с элементами интерактива «Всей семьей в кремле» ждет посетителей в Зарайском кремле 25 и 26 января. Начало в 13:00. Стоимость с человека — 400 рублей. Экскурсии проходят в группах от 5 до 20 человек.

В музее-заповеднике А. С. Пушкина 25 и 26 января проходит ежегодная научно-практическая конференция «Хозяева и гости усадьбы Вяземы». В ходе конференции ученые, краеведы, историки, архитекторы, пушкинисты, музейные работники поделятся интересными неопубликованными исследованиями об истории усадеб Вяземы и Захарово, князьях Голицыных и их потомках, Пушкине и его творчестве. По окончании мероприятия состоится концерт классической музыки. Также 25 января посетителей ждут обзорные экскурсии по усадьбам Вяземы и Захарово.

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока 25 января пройдет акция «Татьянин день», в рамках которой предусмотрен бесплатный вход в усадьбы по студенческому билету.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.