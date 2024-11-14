В музей Подольска передали флагманский российский беспилотник-разведчик

Теперь все желающие могут посмотреть новый экспонат в «Военной комнате».

Торжественная передача состоялась в структурном подразделении музея в Подольском выставочном зале. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанëва, члены ветеранской организации, представители «Молодой Гвардии» «Единой России», юнармейцы и волонтеры Подмосковья.

«Военная комната» в Подольском выставочном зале является экспозицией, посвящённой подольчанам — участникам Великой Отечественной войны. К Дню Победы в 2023 году там создали ещё один раздел об участниках СВО. В него включили личные вещи предметы быта и экипировки, письма шести погибших в наши дни героев. Посетители могут посмотреть скатку, патронташ, фотографии и многое другое. На экспозиции ждут посетителей в возрасте 12+.

Теперь в экспозиции «Военной комнаты» каждый может увидеть один из флагманов ижевской группы компаний «Беспилотные системы». БПЛА Supercam S350 может подниматься на высоту до 5 километров и удаляться от оператора на расстояние до 100 км», — сказа Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Изначально беспилотник предназначался для аэрофотосъëмки и видеомониторинга в гражданском секторе. Теперь он выполняет задачи военного назначения в интересах МО РФ при проведении СВО, ведёт разведку в тылу врага.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.