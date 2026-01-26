В музее-заповеднике Пушкина в Подмосковье прошли Голицынские чтения

В музее-заповеднике А. С. Пушкина 25 января состоялась научно-практическая конференция «Хозяева и гости усадьбы Вяземы» в рамках XXXII Голицынских чтений, сообщает пресс-служба администрации горокруга .

В воскресенье, 25 января, в музее-заповеднике А. С. Пушкина прошла научно-практическая конференция XXXII Голицынские чтения «Хозяева и гости усадьбы Вяземы». В мероприятии приняли участие ученые, краеведы, историки, культурологи и специалисты музейного дела из разных регионов России, в том числе из Татарстана.

Конференция включала три направления: «Род князей Голицыных в истории Отечества», «А. С. Пушкин и его наследие», «Эпоха XVIII–XIX века в русской усадьбе». Доклады участников были посвящены жизни и деятельности представителей рода Голицыных, литературному наследию Пушкина, истории Отечественной войны 1812 года и судьбам декабристов.

Гости конференции посетили экскурсию по дворцу усадьбы Вяземы, ознакомились с выставкой «Испытание Сибирью» из фондов Иркутского музея декабристов и побывали на концертах классической музыки.

