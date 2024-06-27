В музее-заповеднике Подмосковья пройдет фестиваль «Праздник музыки»

сегодня в 18:03

В Красногорске территория музея-заповедника «Архангельское» на целый день превратится в музыкальный калейдоскоп. В парке будет звучать музыка в исполнении артистов москонцерта и студентов академии им. Маймонида. Об этом сообщает администрация округа.

Локациями грандиозного праздника станут летняя сцена и террасы дворца, собственный садик малого дворца «Каприз» и Колоннада, малая набережная и ботанические оранжереи, розовый фонтан и фонтан у подпорной стены.

Гостей ждут струнные квартеты и духовой оркестр, гитаристы, арфы, флейты и даже костюмированная оперетта.

Для самых маленьких посетителей на площадке возле Конторского флигеля пройдут показы спектакля «День рождения Кота Леопольда».

Любителей киномузыки ждет программа «Серенада Солнечной долины». Зрители смогут встретиться с «ожившими скульптурами» и костюмированными героями детских мультфильмов, танцевать под живую музыку, и конечно, получить в подарок множество музыкальных сюрпризов и открытий.

Вход в парк в этот день будет платный.

Участие во всех мероприятиях праздника бесплатное.

Подробности на сайте музея-заповедника «Архангельское».

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