В музее-заповеднике «Горки Ленинские» отметят День защитника Отечества

22 и 23 февраля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» запланирована большая программа, посвященная Дню защитника Отечества. Гостей ждет музыкальный спектакль, кураторская экскурсия, квиз и многое другое. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

«На всех, кто в разные годы защищал Родину, всегда возлагалась огромная ответственность. Потому что многие из защитников Отечества несли службу там, где были необходимы мужество и решительность, несгибаемая воля и полная самоотдача, отличная подготовка и превосходная взаимовыручка, верность присяге, служебному долгу и профессиональным традициям. Всех, кто вписал свои имена в славную историю Вооруженных сил государства, характеризуют лучшие качества. Для них и их близких музей-заповедник „Горки Ленинские“ подготовил специальную праздничную программу. Посетителей ждет новая кураторская экскурсия, квиз-викторина и спектакль „Василий Теркин“, — отметил директор музея-заповедника „Горки Ленинские“ Евгений Сарамуд.

Главным событием праздничной программы станет музыкальный спектакль «Василий Теркин» по поэме Александра Твардовского в постановке театра «Школа драматического искусства» режиссера Глеба Черепанова, который состоится 22 февраля в 17:00. Произведение стало поистине народным, а главный герой — солдат Василий Теркин — символом бесстрашия, стойкости, юмора, простоты и скромности. Артисты «Школы драматического искусства», работая в лучших традициях площадного театра, максимально открыто представят зрителями свою версию поэмы. В спектакле заняты: Андрей Харенко, Регина Чадова, Анастасия Фурсова, Николай Гонтар, Федор Леонов, Игорь Лесов, Евгений Поляков.

Также 22 февраля в 15:00 гостей музея-заповедника ждет новая кураторская экскурсия «Генерал Рейнбот. Неизвестный герой большой войны». Советник директора по научной работе Борис Власов расскажет о необычной и противоречивой судьбе одного из совладельцев усадьбы Горки в начале XX века Анатолия Рейнбота-Резвого, с именем которого связан один из самых ярких эпизодов военной кампании осени 1916 года.

23 февраля в 15:00 в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет интерактивный квиз «Во славу русского оружия». В название квиза легла цитата поэта-героя Отечественной войны 1812 года, бывшего владельца усадьба Горки Александра Писарева. Викторина историко-патриотического содержания позволит взрослым участникам вспомнить славные боевые страницы отечественной истории, а молодому поколению открыть для себя имена великих военачальников, писателей, поэтов, кинорежиссеров, актеров, прославлявших подвиги героев.

По традиции сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» подготовили подарки для участников СВО. Накануне Дня защитника Отечества при содействии волонтерской группы было связано и передано в госпитали пять коробок носков в рамках акций «Вяжем нашим» и «Все для Победы!».

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