В музее-заповеднике А. С. Пушкина откроется выставка, посвященная творчеству Всеволода Мейерхольда

13 февраля в зале «Русская библиотека» усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, Одинцовский г. о., откроется выставка «Театр Мейерхольда и „Пиковая дама“, посвященная творчеству одного из величайших российских и советских режиссеров. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены предметы и фотодокументы из личных архивов актеров театра Мейерхольда: Николая Васильевича Сибиряка, Марины Станиславовны Сибиряк (Вознесенской), Николая Ивановича Боголюбова, Софьи Александровны Соколовой. Среди памятных вещей фотографии, отрывки из писем, афиши и программки к спектаклям, эскизы костюмов и декораций к опере «Пиковая дама».

Выставка «Театр Мейерхольда и „Пиковая дама“ — это дань памяти великому режиссеру, трагически ушедшему и незаслуженно забытому. Одной из наиболее ярких его постановок стала опера „Пиковая дама“. Ее премьера состоялась в январе 1935 года в Малом Ленинградском оперном театре, вызвав огромный интерес и став событием в театральной жизни страны. Мейерхольд вернул опере П. И. Чайковского дух пушкинской повести, изменив излишне романтичную трактовку Модеста Чайковского, автора либретто к музыке гениального брата.

Работая над оперой, В. Мейерхольд говорил: «Моей задачей в новой редакции „Пиковой дамы“ было насытить атмосферу чудесной музыки Чайковского озоном еще более чудесной повести Пушкина. Я стремился восстановить „репутацию“ Пушкина и разоблачить либретто Модеста Чайковского. В своей работе мы не следуем педантично за Пушкиным, сохраняя лишь зерна, вскрывающие основное содержание его повести».

Постановка В. Э. Мейерхольда по новому либретто В. И. Стенича вернула действие в николаевскую эпоху 1830-х годов, убрала любовный треугольник, которого не было в оригинальном произведении Пушкина, изменила некоторые эпизоды и превратила произведение в единый непрерывный поток, усилив драматизм.

Видевшие спектакль поражались высокой степенью реализма, удивительного для оперного театра. «Пиковая дама» в постановке Мейерхольда прошла более 90 раз, но, несмотря на успех, в 1937 году спектакль был снят как «чуждый советскому искусству». В январе 1938 года театр был закрыт, завлит А. И. Пиотровский и автор либретто В. И. Стенич репрессированы и расстреляны. Сам Мейерхольд был арестован в Ленинграде в 1939 году и расстрелян 2 февраля 1940 года. В 1955 году Верховный суд СССР посмертно реабилитировал Мейерхольда «за отсутствием состава преступления». Внучка режиссера М. Валентейн посвятила свою жизнь тому, чтобы вернуть имя мастера в историю театра, ее усилиями был создан мемориальный музей В. Мейерхольда.

Торжественное открытие выставки состоится в 13:00.

Вход свободный.

Выставка будет открыта по 15 марта.

Музей-заповедник А. С. Пушкина выражает благодарность коллекционеру и исследователю театра Мейерхольда Ивану Никитовичу Хотинскому, потомку двух актеров театра: Н. В. Сибиряка и М. С. Сибиряк (Вознесенской), за концепцию выставки и любезно предоставленные документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.