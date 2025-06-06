В музее Серпухова откроется выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

В Каретном сарае Серпуховского историко-художественного музея откроется новая масштабная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка уникальна – на ней будут представлены более 70 работ 19 и 20 столетий, посвященных водной стихии. Это более 30 авторов в числе которых Айвазовский, Щедрин, Лагорио, Поленов и другие. Экспозиция объединяет художников-академистов и авангардистов. Это путешествие по морям и океанам искусства. Жители смогут увидеть картины, созданные мастерами прошлого и начала XX века, раскрывающими не только живопись, но и философские размышления о морской стихии, жизни и человеке.

«Море великих. От Айвазовского до Кандинского» – межмузейный проект в котором принимают участие 8 музеев и 2 частных собрания – Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный Эрмитаж и, конечно, картины из собрания СИХМ.

Выставка откроется 11 июня и продлится до 11 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.