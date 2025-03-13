В музее Сергиева Посада выставили шедевры древнего лицевого шитья золотом

Сергиево-Посадский музей за последнее время серьезно расширил свою экспозиционную деятельность. Это напрямую связано с реализацией стратегии пространственного развития города и придания ему статуса национального духовного центра. В филиале «Ризница» Сергиево-Посадского историко-художественного заповедника 12 марта прошел предпремьерный показ экспозиции «Шелком, золотом и серебром. Шедевры лицевого шитья северных монастырей». Все экспонаты впервые покидают стены постоянных экспозиций, сообщает пресс-служба администрации округа.

В витринах — произведения конца XV–XVI веков из собрания Кирилло-Белозерского музея, которое сформировалась на основе поступлений из окрестных обителей и насчитывает более 1200 предметов, сшитых из восточных и западноевропейских тканей. Часть из них украшена лицевым и орнаментальным шитьем.

Такие изысканные произведения, созданные искусными златошвеями в женских монастырях, светлицах знатных и богатых домов, принято называть «живописью иглой». Эти дорогостоящие изделия монастыри и церкви покупали, а чаще получали от попечителей в качестве ценных пожертвований. Веками они накапливались в ризницах богатейших русских монастырей.

На выставке представлены пелены, покров, облачения с вышитыми оплечьями, происходящие из Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Горицкого Воскресенского монастырей. Детали изображений выполнены в разных техниках, что создает объем и фактуру полотен, например, нимбы — гладкое шитье, покровы — буклированное или крестообразное.

Древнейшим из экспонатов является уникальная напрестольная плащаница «Положение во гроб» конца XV-начала XVI веков, поступившая из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Все надписи на плащанице, в том числе вкладная — «Помяни Господи душу раба твоего Маниуила иерея Амбартатопулоса» — исполнены на греческом языке, что позволило некоторым специалистам отнести ее к работе мастерских Афона.

Экспонаты из собрания Сергиево-Посадского музея — икона, кубок, церковная пластика малых форм — дополнят выставку как визуально, так и с точки зрения раскрытия значимости того или иного монастыря в жизни отдельных исторических личностей XVI в.: царя Ивана IV Грозного, царицы Анастасии Романовны Захарьиной (Юрьевой), княгини Евфросинии Старицкой.

Всего на выставке представлено около 20 экспонатов. Увидеть их можно будет с 13 марта до 30 мая. Возрастное ограничение: 0+.

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