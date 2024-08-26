В музее «Новый Иерусалим» в Истре стартовал выставочно-просветительский проект

23 августа в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье стартовал выставочно-просветительский проект «Культурных полюс. Таруса». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект объединяет свыше 100 живописных работ, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, чье творчество неразрывно связано с Тарусой, а также художников «Тарусской школы».

Одной из задач проекта является введение в научный оборот термина «Тарусская школа». Кроме того, проект предлагает взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений, взаимно обогащающее их через творчество и при этом позволяющее сохранить неповторимый художественный почерк каждого.

«В экспозицию выставки очень органично и гармонично вписаны работы из фондов музея „Новый Иерусалим“, в том числе те, что никогда ранее не экспонировались. Таким образом, мы не только говорим о Тарусе как об уникальном месте, подарившем столько вдохновения художникам и замечательных произведений, но и о собственной музейной коллекции, богатой, еще не раскрывшей всецело свой потенциал, способной украсить самые разнообразные выставочные проекты», — сказала директор государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

В экспозицию вошли произведения Василия Поленова, редко экспонировавшиеся работы Николая Крымова, Марии Якунчиковой, Виктора Борисова-Мусатова, произведения Александра Подколзина, Игоря Купряшина, Владимира Башлыкова и других мастеров. Впервые в большом объеме представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное». Помимо этого, в экспозицию включена коллекция графических произведений одного из ярких представителей плеяды художников-нонконформистов Эдуарда Штейнберга.

Особенностью проекта, подчеркивающей его просветительский аспект, является насыщенная образовательная программа, в которую входят встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.