В музее Мытищ 4 мая откроется выставка «Родные просторы»

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В историко-художественном музее Мытищ 4 мая начнется выставка «Родные просторы», автором которой является художник Андрей Борисов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Андрей Александрович Борисов работает на «Федоскинской фабрике миниатюрной живописи» с 1981 года по настоящее время и является ведущим мастером живописцем. Его работы выставлялись на всероссийских, областных и региональных выставках.

В рамках экспозиции представят произведения, выполненные в техниках живописи, графики и лаковой миниатюры. При этом гости смогут ознакомиться с полотнами, выполненными акварелью.

Выставка завершится 26 мая 2024 года. Подробности можно узнать на сайте музея.

В коллекции историко-художественного музея насчитываются тысячи экспонатов, хранящих память о знаковых вехах развития Мытищ, начиная с IV тысячелетия до нашей эры и по нынешний день.

Наряду с постоянной экспозицией в музее проходят художественные выставки. Разнообразные интерактивные, познавательные программы музея, рассчитанные на широкий круг посетителей музея, стали основной формой его работы.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.