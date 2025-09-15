В музее Коломны открылась выставка памятных медалей

В краеведческом музее Коломны открылась необычная выставка под названием «Имя в истории Коломенского края: путь на медаль». На экспозиции представлены медали из частных коллекций, связанные с именами исторических личностей, жизненный путь которых был так или иначе связан с Коломной — Дмитрия Донского, Ивана Лажечникова, святителя Филарета, Михаила Калашникова и других. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Свое собрание памятных медалей для экспозиции предоставили два коломенских коллекционера, Виктор Михайлов и Виктор Хрипунов. Каждый экспонат — будь то памятные знаки, посвященные Дмитрию Донскому и 830-летию Коломны, или медали в честь знаменитых личностей, таких как Иван Лажечников, Анна Ахматова и Михаил Калашников — это маленькая история, собранная с любовью и вниманием. Эти люди по крупицам создают культурное наследие нашего города», — отметили сотрудники историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль».

Выставка продолжит свою работу до конца этой недели — до воскресенья, 21 сентября.

