В Музее янтаря в Калининграде открыли выставку бижутерии XX века

Выставка «Доступная роскошь» посвящена украшениям периода между двумя мировыми войнами. В это время на Западе сформировался массовый средний класс, а ювелирные фирмы начали ориентироваться на его вкусы. Металл, стекло и пластик получили новую художественную ценность, а бренды Coro и Tiffany приобрели мировую известность.

«Вот эти две броши, они состоят из двух частей, которые можно отделить и носить отдельно каждый цветочек, можно собрать вместе в эту цельную брошь. Здесь мы видим даже рисунок автора. Еще чем они интересны? Внутри есть такие маленькие цветочки, которые мы называем тремблеры, они дрожат при движении», — отметила сотрудница Музея янтаря Татьяна Макеева.

Всего в коллекции представлено 240 предметов, включая броши, серьги и подвески. Теперь она станет постоянной частью экспозиции Музея янтаря и будет представлена на выставках в других городах России.

