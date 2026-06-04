В Муранове откроют выставку о наследниках Тютчева

Выставочный проект «Хранители. Иван Федорович и Николай Иванович Тютчевы» откроется 12 июня в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Пушкинском городском округе. Экспозицию приурочили к 180-летию Ивана Тютчева и 150-летию Николая Тютчева, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект посвящен сыну и внуку поэта и государственного деятеля Федора Тютчева. Иван Федорович и Николай Иванович Тютчевы внесли значительный вклад в сохранение мемориального наследия семьи и усадьбы, выступили собирателями, исследователями и популяризаторами ее истории.

Посетители увидят подлинные документы, фотографии и личные вещи из фондов музея и фонда поддержки культуры и искусства имени Ф. И. Тютчева. Экспозиция рассказывает, как в переломные годы XX века наследники поэта сумели сохранить коллекцию произведений искусства, редкие книги, архив и мемориальную обстановку усадьбы.

Выставка будет работать до 20 сентября. Возрастное ограничение — 12+. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

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