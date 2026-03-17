В Можайском округе прошла встреча с дирижером военного оркестра

Творческая встреча с дирижером военного оркестра подмосковной воинской части прошла 14 марта в поселке имени Дзержинского Можайского округа в рамках проекта «Человек искусства». Музыкант рассказал о своем профессиональном пути и истории военно-оркестровой службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Человек искусства» знакомит жителей с личностями творцов, их профессиональным становлением и ежедневным трудом. В этот раз гостем стал дирижер военного оркестра одной из воинских частей Подмосковья. Он рассказал, как, будучи родом из глубинки, поступил в столичный вуз, окончил его с отличием и стал профессиональным музыкантом. Зрители услышали истории о годах учебы, трудностях и первых успехах.

Отдельное внимание гость уделил военно-оркестровой службе. Он объяснил, какую роль такие коллективы играют в жизни страны, сопровождая торжественные церемонии и объединяя ветеранов, действующих военнослужащих и граждан. Большой интерес вызвали воспоминания об участии в Параде Победы на Красной площади и международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Встреча сопровождалась концертной программой. Для гостей выступили солисты и военный оркестр в полном составе, а также квартет и дуэт. Прозвучали «Полюшко-поле», «Конь» и другие известные произведения. Завершился вечер маршем «Прощание славянки».

Следующая встреча в рамках проекта состоится 21 марта. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.