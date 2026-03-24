В Можайском округе отметили 60-летие баяниста Геннадия Артемова

Геннадию Артемову исполнилось 60 лет, 50 из которых он посвятил музыке. Его путь начался в 1981 году с поступления в музыкальную школу, затем — в училище имени Октябрьской революции. Там же он встретил будущую супругу, которая стала его музой и поддержкой на долгие годы.

Во время концерта на сцену вместе с юбиляром вышел его давний коллега Виктор Митрофанов. Их дуэт «Можайский сувенир» хорошо известен местной публике. Особым украшением вечера стало выступление с тромбонистом группы «УмаТурман» Сергеем Серовым. Необычное сочетание баяна и тромбона зрители встретили продолжительными аплодисментами.

Отдельной страницей биографии музыканта стала служба в ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД СССР.

«Служба прошла за эти два года просто незаметно. Постоянные гастроли, концерты в Москве, репетиции. В оркестре играли не только на народных инструментах, были и скрипки, альты, виолончели, духовые», — рассказал Геннадий Артемов.

Позже артист работал в Московской областной филармонии, а после гастролей в Можайске решил связать жизнь с этим городом. Сегодня он выступает не только как баянист, но и как вокалист народного ансамбля песни «Калинка». Музыкант также участвует в концертах в госпитале Краснознаменска для участников специальной военной операции и представляет округ на международных площадках, в том числе в белорусской Вилейке.

Председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников поздравил юбиляра и вручил ему памятный подарок, отметив вклад артиста в развитие культуры территории. Концерт прошел в теплой атмосфере и объединил родных, коллег и поклонников музыканта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.