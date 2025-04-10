сегодня в 13:54

В Можайском округе открылась выставка «Последний день войны»

Центральную часть экспозиции занимает масштабная инсталляция «Последний день войны», которая передает образ захваченного советскими солдатами Берлина через обстановку обычной немецкой комнаты, пострадавшей от боевых действий. Эту композицию дополняют бытовые вещи, привезенные в 1945 году из побежденной Германии, а также находки военных археологов, обнаруженные в ходе поисковых работ на территории Восточной Европы. Экспозиция создана в сотрудничестве с Наро-Фоминским историко-краеведческим музеем, поисковыми отрядами «Бумеранг-ДОСААФ» и «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На открытии выставки директор Бородинского музея-заповедника Игорь Корнеев подчеркнул, что данный проект знаменует начало цикла мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы.

Депутат совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников тепло поприветствовал участников и порекомендовал можайцам обязательно посетить экспозицию, чтобы глубже окунуться в атмосферу исторических событий и почувствовать дух той эпохи.

Трогательные поэтические произведения о войне, исполненные учениками можайских школ, создали особую эмоциональную атмосферу. Ярким моментом программы стало выступление детского ансамбля «Семечки», которые подарили зрителям исполнение военных песен.

Посетить выставку и ощутить связь времен, прикоснувшись к страницам истории и памяти, которая живет в каждом из нас, может каждый можаец.

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