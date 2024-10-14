В Можайске выявлен новый объект археологического наследия

сегодня в 12:19

Главным управлением культурного наследия Московской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект археологического наследия в Можайском городском округе «Селище «Красный Стан», 2-я пол. I тыс. до н. э. — I тыс. н. э., кон. X — нач. XIII вв.». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объект представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории Московской области 2-й пол I тыс. до н. э. — I тыс. н. э., кон. X — нач. XIII вв.

В ходе археологических полевых работ была обнаружена археологическая структура — слой серо-коричневый суглинок с включением прокаленной глины и мелких угольков.

Обнаруженные археологические предметы предметы представлены фрагментами керамических сосудов 2-й пол I тыс. до н. э. –I тыс. н. э., кон. X — нач. XIII вв., также обнаружены заглубленные в материковый слой археологические структуры — ямы различного назначения в количестве 12 шт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.