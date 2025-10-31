В Можайске стартовал творческий проект «Человек искусства»

Проект Можайского культурно-досугового центра «Человек искусства» — это история не просто о выступлениях, а о личности. О том, как творческий человек проявляет себя в постоянном развитии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Будь то музыкант, певец или художник, успех и связь со зрителем зависят от его профессионализма, артистизма и неугасающего желания расти. Это показатель любви к своему делу, которая рождается из ежедневного труда, многочасовых репетиций и сильной воли», — отметили в Можайском КДЦ.

В рамках проекта планируются выступления артистов и творческих коллективов, направленные на привлечение жителей к искусству и вовлечение их в этот увлекательный процесс.

Первым героем этого проекта стал талантливый музыкант и педагог — Виктор Шишкин. В отделе Можайского КДЦ в поселке имени Дзержинского с большим успехом прошел его сольный концерт, где он исполнил произведения для гитары, в том числе и собственного сочинения.

Виктор Викторович — человек с солидным музыкальным багажом, посвятивший образованию 16 лет: он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, музыкальный колледж по классу гитары и Челябинскую Государственную Академию культуры и искусств. За годы учебы он освоил множество инструментов, от народных балалайки и домры до духовых и ударных. С 2004 года — является руководителем известного в Можайске ансамбля народных инструментов «Росы» и коллектива спутника «Росинки», а сегодня щедро делится мастерством, преподавая в кружке «Аккорд» и инструментальном ансамбле «Раздолье». Виктор Шишкин является автором музыкальных композиций для музыкантов разных уровней — от начинающих до профессионалов.

Прошедший концерт стал ярким стартом проекта «Человек искусства» — о тех, кто своим примером вдохновляет других на развитие и творчество.

В рамках проекта «Человек искусства» состоится джазовый вечер «Мама, папа, я и джаз» 14 ноября в 18:00.

