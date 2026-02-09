В Можайске прошел концерт в честь открытия Года единства народов России

Мероприятие открыло Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. Для зрителей творческие коллективы Можайского округа подготовили насыщенную программу.

На сцене прозвучали русские народные песни в исполнении ансамблей «Калинка», «Калинушка», «Сударушка» и «Семечки». Танцевальные коллективы «Калинка», «Линия танца» и театр балета «Грация» представили номера, отражающие культуру разных народов: от «Лявонихи» и «Русского самовара» до башкирских, татарских и корякских танцев.

Особую атмосферу создали инструментальные выступления студии барабанщиков и сводного духового оркестра, который исполнил «Солнечный круг».

Концерт напомнил о важности единства и многообразия народов России, которые веками живут в мире и согласии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.