В Можайске прошел концерт в честь открытия Года единства народов России
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа
В Можайском культурно-досуговом центре 6 февраля состоялся праздничный концерт, посвященный старту Года единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятие открыло Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. Для зрителей творческие коллективы Можайского округа подготовили насыщенную программу.
На сцене прозвучали русские народные песни в исполнении ансамблей «Калинка», «Калинушка», «Сударушка» и «Семечки». Танцевальные коллективы «Калинка», «Линия танца» и театр балета «Грация» представили номера, отражающие культуру разных народов: от «Лявонихи» и «Русского самовара» до башкирских, татарских и корякских танцев.
Особую атмосферу создали инструментальные выступления студии барабанщиков и сводного духового оркестра, который исполнил «Солнечный круг».
Концерт напомнил о важности единства и многообразия народов России, которые веками живут в мире и согласии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.
«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.