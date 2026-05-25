В Можайске прошел концерт к 795-летию города

Праздничный концерт «Хоровые диалоги» состоялся 22 мая в Можайске в честь Дня города и 795-летия муниципалитета. На сцене выступили четыре вокальных коллектива и сводный хор под руководством Галины Мицуковой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт объединил ансамбли «Камерата», «Элегия», «Глория», «Сударушка» и сводный хор. Зрителям представили насыщенную программу, включившую произведения русских и зарубежных композиторов, духовную музыку и народные песни.

Первыми выступили артисты ансамбля «Камерата». Они исполнили сочинения Людмилы Марченко, Сергея Плешака, Владимира Чернышова и других авторов. Затем на сцену вышла «Элегия», представившая «Ave verum» Карла Дженкинса, «Dona nobis» неизвестного автора XVI века, «Спящую княжну» Александра Бородина и русскую народную песню «Ах, улица, улица широкая».

Ансамбль «Глория» включил в программу духовные и лирические произведения Дмитрия Бортнянского, Цезаря Кюи, Николая Римского-Корсакова, а также таджикскую и белорусскую народные песни. «Сударушка» исполнила сочинения Петра Чайковского, Владимира Ребикова, Мераба Парцхаладзе, Михаила Глинки и неаполитанскую песню «Torna a Surrento!».

Финалом вечера стали совместные номера. «Сударушка» и «Камерата» представили произведение Луиджи Денца «На качелях», а сводный хор завершил концерт патриотической песней «Славься, Можайск!» Владимира Денькова и Галины Мицуковой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.