В Можайске продолжаются работы по реставрации Ново-Никольского собора

Ново-Никольский собор находится по адресу: Можайский городской округ, город Можайск, улица Бородинская, дом № 8.

В настоящий момент проводятся работы по установке водосточных труб и открытию выступающих элементов фасада. Работы выполняются на должном уровне качества и соответствуют ранее согласованным проектным решениям.

Ново-Никольский собор — одно из ярчайших сооружений древнего Можайска. По историческим документам известно, что строительство собора началось еще в 1779 году, а достроен он был в 1814 году.

Поставленный на высокий цокольный этаж собор занял место Никольских ворот можайского кремля, которые по описным книгам 1596 года были уже каменными. Завершавшая их надвратная церковь перестраивалась из кирпича между 1680 и 1684 годами.

Фрагменты этого сооружения вошли в состав существующего здания. В подклете можно увидеть части ворот и городовой стены XVI в., а в верху, в южной половине собора — Никольский двустолпный надвратный храм конца XVII в.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.