Руководитель ТОСа из Мытищ стал лучшим в сфере местного самоуправления

Подведены итоги очередного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Более 220 заявок было подано на участие в конкурсе в этом году, в том числе пять от городского округа Мытищи, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это председатели ТОСов Александр Доронин («Шараповка»), Светлана Комилавочникова («Рупасово») и Мария Тябут («Спутник»), а также старосты Анна Альянова (д. Терпигорьево), Валерий Шахназаров (д. Семкино).

В финал вошли лишь 27 участников. Среди них оказалась Мария Тябут, которая в итоге заняла второе место в номинации «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления».

Мария Тябут руководит ТОСом «Спутник» с 2017 года, он объединяет восемь 17-этажных многоквартирных домов, в которых проживают около трех тысяч жителей.

Свою работу актив ТОСа акцентирует на благоустройстве, работе коммунальных служб, взаимодействии с ветеранами и детьми, а также на профилактике ответственного отношения к животным. Мария подчеркивает, что все это делается на общественных началах, в свободное от работы время.

Руководитель ТОСа участвует в конкурсе не в первый раз и в 2022 году она уже была победителем в данной номинации. И в этот раз члены конкурсной комиссии оценили масштаб проделанной работы за прошлый год.

Финалистов конкурса «Лучший муниципальный служащий — 2024» по 9 номинациям наградили вице-губернатор Мария Нагорная, заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов и председатель Совета муниципальных образований Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.