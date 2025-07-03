Исполнить мечту: в США пенсионерка продала все ради «бесконечного круиза»

В США пожилая женщина решила продать все свое имущество и следующие 15 лет прожить на люксовом круизном лайнере Villa Vie Odyssey в открытом океане, сообщает «Царьград».

«Мне больше не нужно стирать белье. Мне не нужно ходить за продуктами. Жизнь на корабле намного дешевле, чем жизнь в Южной Калифорнии», - рассказала журналистам женщина.

К моменту окончания круиза Шерон Лейн будет уже 92 года, сейчас ей 77 лет.

Как уточняет газета Mirror, на корабле мало туристов, большинство пассажиров становится постоянными жителями и арендует каюты надолго.

Это особенный проект жилого корабля для кругосветного путешествия, он останавливается в самых красивых и престижных портах по всему миру. Руководство компании стремится к созданию на борту уникального сообщества людей, которые выбирают нестандартное место для жизни. Среди пассажиров – лауреат Нобелевской премии мира, бывший глава администрации Белого дома, астронавт, врачи и ученые.