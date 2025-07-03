Во Фрязино благоустроили территорию у центра реабилитации участников СВО
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Глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев, вместе со своим первым заместителем Сергеем Горячевым и профильными службами провел осмотр городских территорий на соответствие доступной среды, сообщили в пресс-службе округа.
Отдельное внимание уделили подъездам к центру «Исток-Орто», где проходят восстановление участники спецоперации.
«Наша задача — создать комфортные условия для их скорейшей реабилитации» — отметил глава города
Дмитрий Воробьев обсудил с генеральным директором ООО «Исток-Орто» Алексеем Раковым организацию парковочных мест и тротуара по улице Гольца для удобства посетителей.
Также осмотрели зону у школы № 1, где необходимо организовать парковочный карман. Глава округа подчеркнул, что вместе с коллегами постарается решить этот вопрос к началу следующего учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.
«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.