В Можайске открылась студия барабанщиков

Идея создания студии принадлежит музыкантам Илье Вершинину, Федору Петухову и Артему Ляну. Молодые исполнители предложили создать принципиально новый творческий коллектив, и руководство Можайского КДЦ поддержало эту инициативу, оказав содействие в ее реализации.

Занятия проходят в позитивной обстановке. Ученики проявляют интерес к обучению, а руководители создают комфортную атмосферу для совместной работы. Это тот случай, когда преподаватели и участники коллектива «на одной волне».

Несмотря на недавнее открытие, у коллектива уже есть первое достижение. Юные барабанщики успешно выступили на «Фестивале Детского творчества» в Можайском КДЦ. Этот результат стал следствием профессионального подхода преподавателей и вовлеченности учеников.

«На занятиях ребята учатся правильной постановке рук, технике держания барабанных палочек, а также отрабатывают различные удары. Занятия направлены на развитие мелкой моторики, координации движений, чувства ритма и музыкального слуха», — поделились руководители студии.

На данный момент в студии занимаются 16 человек разных возрастов. Набор новых участников продолжается. Рекомендованный возраст — от 10 лет, что связано с весом музыкальных инструментов. Однако, при наличии сильной мотивации, возможен индивидуальный прием детей младшего возраста. Наличие музыкального образования или знаний нотной грамоты не является обязательным условием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.