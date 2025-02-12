В Можайске 14 февраля пройдет Сретенский бал в честь православного праздника

Культурное событие состоится 14 февраля в 15:00 в Можайском культурно-досуговом центре. Сретенский бал в этом году пройдет прямо перед православным праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи. Оба праздника приходятся на 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На Сретенском балу молодежь выступит с классическими бальными танцами, вокальным исполнением и музыкальными номерами. Все гости бала смогут погрузиться в особую атмосферу, услышать живую музыку и увидеть изящную красоту вальса, полонеза, польки и других танцев.

Сретенский бал представляет из себя уникальное совмещение светской и православной культуры России. Участники готовятся к нему заранее, выбирая костюмы, придумывая прически и вместе репетируя танцы перед выступлениями, так что гости бала смогут оценить красивое живое исполнение от юных танцоров.

Вход для гостей бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.