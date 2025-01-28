В Москве за 14 лет 734 объекта признали памятниками архитектуры

На портале мэра и правительства столицы mos.ru заявили о том, что за 14 лет в Москве памятниками архитектуры были признаны 734 объекта, сообщает газета «Известия» .

«Такой статус обеспечивает государственную охрану: их нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Более того, они должны предпринимать все возможное для сохранения этих объектов», — отмечается в сообщении.

Одним из значимых архитектурных памятников является царский павильон, расположенный на Ленинградском проспекте, который был построен для XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, приуроченной к коронации Александра III. Этот павильон — единственная сохранившаяся постройка из масштабного выставочного комплекса 1882 года на Ходынском поле.

В список объектов культурного наследия также входит Рижский вокзал. Здание состоит из трех двухэтажных секций и оформлено в стиле древнерусских теремов. Его внешний фасад украшен архитектурными элементами, характерными для русского стиля XVII века, включая арочные ниши с полуколонками, украшенными бусинами, и множество декоративных поясов. Рижский вокзал является ярким примером неорусского стиля.

Также под охрану попала Рогожская амбулатория (Городская лечебница им. Л. Н. Сумбула), построенная в 1903 году по проекту архитектора Николая Благовещенского в неорусском стиле.

Уже согласован проект реставрации этого культурного объекта. Специалисты займутся восстановлением фасадов, лепного декора и утраченных элементов ограды, а внутри — восстановлением трех лестниц и заменой современных стеклопакетов на дубовые рамы, соответствующие эпохе.