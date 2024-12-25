сегодня в 21:52

В Москве вручили премию ЦФО в области литературы и искусства

В Москве состоялось торжественное вручение Премии Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства. Награды и благодарственные письма участникам вручал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, сообщается на сайте полпреда главы государства в ЦФО.

В номинации «За создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности» лауреатом премии стала заведующая Курским литературным музеем — филиалом ОБУК «Курский областной краеведческий музей» Наталья Захарова.

Член Союза писателей России Мария Парамонова стала лауреатом премии в номинации «За создание проектов и произведений литературы и искусства».

Благодарственными письмами были отмечены органист ГБУК «Белгородская государственная филармония» Тимур Халиуллин, научный сотрудник ГБУК Владимирской области «Мстёрский художественный музей» Татьяна Коткова, директор частного учреждения «Фамильный музей живой хроники рода Яковлевых» Мария Мурашова и Авторский коллектив проекта «Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не любит путеводители».

Кроме того, Игорь Щеголев вручил благодарственные письма членам Союза писателей России Елене Машуковой и Светлане Голубевой, директору МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иваново» Любови Калмыковой, руководителю автономного госучреждения Ивановской области «Арт-Позитив» Александру Панкратову и др.