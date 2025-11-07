В Москве состоится ежегодный международный форум «Культура Традиции Наследие»

Мероприятие пройдет под девизом «От истока к возрождению через нити времени». На форуме соберутся более 400 участников. Среди них представители бизнеса, власти, народных художественных промыслов (НХП), дизайнеры и эксперты.

Культурно-промышленный комплекс

Это новая отрасль, которая объединяет образовательные, производственные и креативные индустрии. Ее цель — переосмысление культурного наследия и традиций народов России, чтобы создать востребованные и современные продукты.

Деятельность комплекса заключается в разработке продукции в сферах текстиля, дизайна, промышленности и архитектуры с опорой на отечественную производственную базу. Комплекс будет готовить новое поколение специалистов, которые смогут объединить творческий подход с современными промышленными технологиями.

Программа форума

В нее входит пленарная дискуссия по социально-экономическим вопросам и тематическая сессия к 150-летию русского художника Ивана Билибина. Участники мероприятий поговорят о роли сказок, ремесла и визуальной культуры в формировании образа дома и эстетики народного сознания.

Экспозиция «Нити времени» объединит 13 предприятий народных художественных промыслов из Московской, Ивановской, Владимирской, Липецкой, Челябинской, Ярославской, Ивановской, Вологодской, Тверской, Рязанской, Оренбургской и Пензенской областей. На выставке также будет представлена современная интерпретация изделий и коллекций, созданных по запросам актуальных тенденций дизайна и современного рынка.

Ожидания от проведения форума

Председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина рассчитывает, что форум станет новым этапом системной поддержки традиционной культуры в России. На данный момент в стране работают около 250 организаций НХЛ. Эти традиции важно не только сохранить, но и сделать их частью экономики России, дать им новый импульс к развитию.

«Итогом проведения форума „Культура Традиции Наследие“ станет резолюция, включающая положения по реформированию существующей системы поддержки НХП. Резолюцию мы направим в профильные органы государственной власти для рассмотрения ее положений и воплощения идей через нормотворчество. В этом году в форуме примут участие 13 предприятий, с которыми будут заключены соглашения о сотрудничестве, что станет практическим шагом реализации нашей программы», — рассказала Петрухина.

Награждение и оценка конкурсных работ

В рамках форума состоится награждение победителей Всероссийского конкурса «Культурный код в современном дизайне». Это одна из важных частей реализации Культурно-промышленного комплекса — поддержка творчества и современных дизайнеров. Победители получат 300 тыс. рублей на реализацию собственного проекта, профессиональную технику и возможность пройти оплачиваемую стажировку. Организаторы увеличили число призовых мест, чтобы отметить как можно больше талантливых участников.

Организатор форума Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке холдинга «Строительный Альянс», «Культура Дома», RP-group, Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

