В Москве прошла церемония вручения премии Russian Traveler Awards 2025

8 декабря в отеле «Континенталь», г. Москва, состоялось торжественное награждение победителей и призеров Национальной туристической премии Russian Traveler Awards. Высокой награды удостоились проекты из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В номинации «Культурно-исторический объект/музей» 1 место, согласно выбору жюри, получил Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», м. о. Чехов.

В номинации «Народный промысел» 3 место у Федоскинской миниатюры, г. о. Мытищи.

В номинации «Агротуризм» 3 место заняла экоферма «Былинкино», м. о. Луховицы.

Символично, что два из трех подмосковных лауреатов в этом году отмечают юбилеи: музею-заповеднику «Мелихово» исполняется 85 лет, а промыслу Федоскинской лаковой миниатюры — 230 лет.

Директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева поблагодарила организаторов Премии за высокую награду и за поддержку и отметила, что, несмотря на 85-летие, музей переживает «вторую молодость» — сейчас там идет большая реконструкция и обновление.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что Russian Traveler Awards — это ежегодная Национальная туристическая премия, которой отмечают главные туристические достижения нашей страны. Премия проходит уже четвертый год. Ее цель — выявить и показать все самое интересное для путешественников: от знаковых достопримечательностей и уникальных маршрутов до самобытных традиций и ярких праздников.

В этом году было подано свыше 560 заявок на участие в Премии от 50 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Участников оценивали в 22 номинациях с помощью открытого онлайн голосования на сайте премии, которое проходило с 26 мая по 1 ноября текущего года. Экспертное жюри наблюдало за ходом голосования и подвело свои итоги. В состав жюри вошли: первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев; директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН, председатель Комитета устойчивого развития туризма Делового центра СНГ, эксперт РАН Христофор Константиниди; советник Министра экономического развития РФ Дарья Левченко; исполнительный директор АТОР — Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе; главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин и другие.

С полным списком победителей и лауреатов премии Russian Traveler Awards можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.